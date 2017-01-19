Киевское «Динамо» близко к покупке Хильемарка

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк, которым ранее интересовался «Спартак», близок к переходу в киевское «Динамо». Клубам удалось договориться о трансфере 24-летнего шведа. Осталось уладить некоторые детали договоренности. Сумма трансфера может составить 3 млн евро.