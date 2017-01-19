Киевское «Динамо» близко к покупке Хильемарка
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Палермо, Хильемарк Оскар
Сегодня, 09:53 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк, которым ранее интересовался «Спартак», близок к переходу в киевское «Динамо». Клубам удалось договориться о трансфере 24-летнего шведа. Осталось уладить некоторые детали договоренности. Сумма трансфера может составить 3 млн евро.
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