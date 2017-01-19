Мутко: «Денег на подготовку стадиона на Крестовском острове к Евро-2020 не нужно»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что на подготовку стадиона на Крестовском острове к матчам Евро-2020 не нужно будет выделять дополнительных денежных средств.

«Для подготовки стадиона к чемпионату Европы не нужно будет никаких денег, потому что он будет готов. А требования к Евро даже чуть ниже, чем к чемпионату мира».