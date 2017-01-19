Мутко: «Денег на подготовку стадиона на Крестовском острове к Евро-2020 не нужно»
Сегодня, 12:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что на подготовку стадиона на Крестовском острове к матчам Евро-2020 не нужно будет выделять дополнительных денежных средств.
«Для подготовки стадиона к чемпионату Европы не нужно будет никаких денег, потому что он будет готов. А требования к Евро даже чуть ниже, чем к чемпионату мира».
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-Деньги есть мешки несите...
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футбольному стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам ФИФА под чемпионат мира 2018 года нужно еще 1,5−2 миллиарда рублей, заявил журналистам курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко.
«Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца. Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 млрд рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов»
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Да копейки какие-то.Даже внимание обращать не стоит)))
В эту помойку еще как минимум лярд 10 уйдет!
А лярд 20 по карманам)