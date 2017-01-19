Марадона: «Буду рад, если Гамшик побьёт мой рекорд по голам за „Наполи“»

Легенда «Наполи» Диего Марадона не расстроится, если капитан «партенопейцев» Марек Гамшик побьет рекорд аргентинца по количеству забитых мячей за клуб. На данный момент у Гамшика на счету 106 точных ударов в футболке «Наполи», Марадона же отличался за неаполитанский клуб 115 раз.

«Вскоре Марек побьет мой рекорд по голам за клуб. Тем не менее, я рад этому».

Ранее сообщалось, что Марадона станет послом «Наполи».