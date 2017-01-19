Марадона: «Буду рад, если Гамшик побьёт мой рекорд по голам за „Наполи“»
Сегодня, 17:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Легенда «Наполи» Диего Марадона не расстроится, если капитан «партенопейцев» Марек Гамшик побьет рекорд аргентинца по количеству забитых мячей за клуб. На данный момент у Гамшика на счету 106 точных ударов в футболке «Наполи», Марадона же отличался за неаполитанский клуб 115 раз.
«Вскоре Марек побьет мой рекорд по голам за клуб. Тем не менее, я рад этому».
Ранее сообщалось, что Марадона станет послом «Наполи».
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