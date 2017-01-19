«Спарта» останется без поддержки в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова»

Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова».

Сообщается, что дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение наказать чешский клуб за беспорядки, устроенные его болельщиками в матче группового этапа Лиги Европы против «Интера». В результате гостевой сектор во время поединка в Ростове-на-Дону, который состоится 16 февраля, будет закрыт. Также чешский клуб оштрафован на 45 тысяч евро.