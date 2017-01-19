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«Спарта» останется без поддержки в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова»

Матч: РостовРостов-:-СпартаСпарта
Начало матча: 16.02.2017, 21:00
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:30 | Источник: ФК "Спарта" | Редакция: Антон Белюсь

Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в первом матче 1/16  финала Лиги Европы против «Ростова».

Сообщается, что дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение наказать чешский клуб за беспорядки, устроенные его болельщиками в матче группового этапа Лиги Европы против «Интера». В результате гостевой сектор во время поединка в Ростове-на-Дону, который состоится 16 февраля, будет закрыт. Также чешский клуб оштрафован на 45 тысяч евро.

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