Адриано: «Первая тренировка в „Спартаке“? Подустал, конечно»

Новоиспеченный нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что первая тренировка в московском клубе отняла у него немало сил:

«Подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.

К матчам с командами вроде „Зенита“ или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами».