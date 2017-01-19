Адриано: «Первая тренировка в „Спартаке“? Подустал, конечно»
Сегодня, 17:38 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Фото: Официальный сайт ФК "Милан" | Редакция: Антон Белюсь
Новоиспеченный нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что первая тренировка в московском клубе отняла у него немало сил:
«Подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.
К матчам с командами вроде „Зенита“ или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами».
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Многие ждут, чтобы ты облажался, поэтому на тебе лежит очень тяжелый груз.
Покажи всем, что ты настоящий бразилец и не зря был лучшим игроком в "Шахтере".