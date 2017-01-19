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Ривалдо: «Подписание Коутиньо пойдёт на пользу „Барселоне“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ливерпуль, Ривалдо, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 17:59 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонский клуб выиграет в случае приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо:

«Я считаю, что Коутиньо - отличный игрок, а также он хорошо знает Неймара, они близкие друзья.

Его подписание „Барселоной“ видится возможным, ведь каталонцы всегда охотятся за лучшими игроками. Если он перейдет в „Барсу“, это точно пойдет на пользу команде.

Учитывая его умения, это точно тот игрок, который может помочь „Барселоне“ стать лучше».

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