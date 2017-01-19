Ривалдо: «Подписание Коутиньо пойдёт на пользу „Барселоне“»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонский клуб выиграет в случае приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо:

«Я считаю, что Коутиньо - отличный игрок, а также он хорошо знает Неймара, они близкие друзья.

Его подписание „Барселоной“ видится возможным, ведь каталонцы всегда охотятся за лучшими игроками. Если он перейдет в „Барсу“, это точно пойдет на пользу команде.

Учитывая его умения, это точно тот игрок, который может помочь „Барселоне“ стать лучше».