Анчелотти: «Верратти в „Баварии“? Об этом можно забыть»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Бавария, Анчелотти Карло , Верратти Марко
Сегодня, 21:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти исключил возможность перехода полузащитника ПСЖ Марко Верратти в мюнхенский клуб:
«Давно его не слышал, даже по телефону мы не общались.
Хорошо знаю Марко, знаю, что это фантастический игрок, но могу вас заверить в том, что он хочет остаться в ПСЖ.
Он хочет остаться в ПСЖ на долгие годы. Мы даже не вправе надеяться на то, чтобы переманить его в Бундеслигу. Об этом можно забыть».
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