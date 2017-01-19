Анчелотти: «Верратти в „Баварии“? Об этом можно забыть»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти исключил возможность перехода полузащитника ПСЖ Марко Верратти в мюнхенский клуб:

«Давно его не слышал, даже по телефону мы не общались.

Хорошо знаю Марко, знаю, что это фантастический игрок, но могу вас заверить в том, что он хочет остаться в ПСЖ.

Он хочет остаться в ПСЖ на долгие годы. Мы даже не вправе надеяться на то, чтобы переманить его в Бундеслигу. Об этом можно забыть».