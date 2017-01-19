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Венгер: «Мне не нужен Пайет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Арсенал, Венгер Арсен , Пайет Димитри
Сегодня, 22:36 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер исключил переход полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета в стан «канониров»:

«Мне не нужен Пайет, ведь у нас и так много креативных футболистов.

Конечно же, я высоко котирую Пайета, но он игрок не той позиции, которую мы хотели бы усилить.

Нет. У нас много игроков, способных сыграть на этой позиции. Качество игрока подкупает, но нужно смотреть на потребности команды».

Напомним, что Пайет устроил в «Вест Хэме» саботаж и, судя по всему, в ближайшее время сменит клубную прописку. На игрока претендует «Марсель».

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