Венгер: «Мне не нужен Пайет»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Арсенал, Венгер Арсен , Пайет Димитри
Сегодня, 22:36 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер исключил переход полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета в стан «канониров»:
«Мне не нужен Пайет, ведь у нас и так много креативных футболистов.
Конечно же, я высоко котирую Пайета, но он игрок не той позиции, которую мы хотели бы усилить.
Нет. У нас много игроков, способных сыграть на этой позиции. Качество игрока подкупает, но нужно смотреть на потребности команды».
Напомним, что Пайет устроил в «Вест Хэме» саботаж и, судя по всему, в ближайшее время сменит клубную прописку. На игрока претендует «Марсель».
Другие материалы по теме:
Или войдите через