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Источник: «Яковлев сменит „Анжи“ на „Крылья Советов“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Крылья Советов, Яковлев Павел
Вчера, 22:47 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев близок к переходу в «Крылья Советов».

Как сообщает источник, игрок уже достиг договоренности с «крылышками» относительно условий личного контракта. Напомним, что Яковлев уже выступал за самарский клуб ранее на правах аренды.

Ранее сообщалось, что руководство «Анжи» предложило 25-летнему футболисту пойти на понижение зарплаты, что, судя по всему, Павла не устроило.

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