Источник: «Яковлев сменит „Анжи“ на „Крылья Советов“»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев близок к переходу в «Крылья Советов».

Как сообщает источник, игрок уже достиг договоренности с «крылышками» относительно условий личного контракта. Напомним, что Яковлев уже выступал за самарский клуб ранее на правах аренды.

Ранее сообщалось, что руководство «Анжи» предложило 25-летнему футболисту пойти на понижение зарплаты, что, судя по всему, Павла не устроило.