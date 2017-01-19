Источник: «Яковлев сменит „Анжи“ на „Крылья Советов“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Крылья Советов, Яковлев Павел
Вчера, 22:47 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Анжи» Павел Яковлев близок к переходу в «Крылья Советов».
Как сообщает источник, игрок уже достиг договоренности с «крылышками» относительно условий личного контракта. Напомним, что Яковлев уже выступал за самарский клуб ранее на правах аренды.
Ранее сообщалось, что руководство «Анжи» предложило 25-летнему футболисту пойти на понижение зарплаты, что, судя по всему, Павла не устроило.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:41 Слухи «Зенит» нацелился на Настасича 45
Александр Чистяков
Приоритетная задача ЦСКА на зиму – приобретение «большого» нападающего. «Соккер.ру» обозначает параметры и делится информацией об игроках, чьи фамилии мелькают в прессе.
18 января 2017
17 января 2017
20:35 Слухи «Галатасарай» претендует на Чорлуку 4
14:32 Слухи «Ростов» подпишет Девича 65
10:41 Слухи Тимощук не может договориться с «Зенитом» 72
Или войдите через