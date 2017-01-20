Сампаоли: «Сопоставлять Месси с кем-либо ещё - это как сравнивать Бэтмена с полицейским»

Аргентинский наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли вновь лестно отозвался о своем соотечественнике, нападающем «Барселоны» Лионеле Месси:

«Сравнивать Месси с кем-либо еще - это как сравнивать Бэтмена с полицейским».

Ранее специалист заявлял, что достаточно сделать Месси счастливым, и тогда 95% игры с его участием будет сделано.