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Сампаоли: «Сопоставлять Месси с кем-либо ещё - это как сравнивать Бэтмена с полицейским»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Севилья, Сампаоли Хорхе , Месси Лионель
Сегодня, 00:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Аргентинский наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли вновь лестно отозвался о своем соотечественнике, нападающем «Барселоны» Лионеле Месси:

«Сравнивать Месси с кем-либо еще - это как сравнивать Бэтмена с полицейским».

Ранее специалист заявлял, что достаточно сделать Месси счастливым, и тогда 95% игры с его участием будет сделано.

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