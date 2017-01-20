Сампаоли: «Сопоставлять Месси с кем-либо ещё - это как сравнивать Бэтмена с полицейским»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Севилья, Сампаоли Хорхе , Месси Лионель
Сегодня, 00:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Аргентинский наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли вновь лестно отозвался о своем соотечественнике, нападающем «Барселоны» Лионеле Месси:
«Сравнивать Месси с кем-либо еще - это как сравнивать Бэтмена с полицейским».
Ранее специалист заявлял, что достаточно сделать Месси счастливым, и тогда 95% игры с его участием будет сделано.
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