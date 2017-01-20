«Вест Хэм» и «Саутгемптон» согласовали переход Фонте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Саутгемптон, Фонте Жозе
Сегодня, 04:41 | Источник: Espn.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте, вероятно, продолжит свою карьеру в «Вест Хэме». По информации источника, «молотобойцы» согласились отдать 8 млн фунтов за 33-летнего игрока.
Теперь Фонте и его представители проведут переговоры с «Вест Хэмом». Сообщается, что сделка может завершиться в ближайшие сутки.
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