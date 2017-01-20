«Рома» поспорит с киевским «Динамо» за Хильемарка

«Рома» включилась в борьбу за полузащитника «Палермо» Оскара Хильемарка.

Накануне сообщалось, что швед, скорее всего, перейдет в киевское «Динамо», однако «волки» намерены перехватить 24-летнего хавбека у «бело-голубых».

По слухам, Хильемарк хочет покинуть «Палермо», но предпочел бы остаться в Серии А.