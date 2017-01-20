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«Рома» поспорит с киевским «Динамо» за Хильемарка

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Палермо, Рома, Динамо К, Хильемарк Оскар
Сегодня, 10:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Рома» включилась в борьбу за полузащитника «Палермо» Оскара Хильемарка.

Накануне сообщалось, что швед, скорее всего, перейдет в киевское «Динамо», однако «волки» намерены перехватить 24-летнего хавбека у «бело-голубых».

По слухам, Хильемарк хочет покинуть «Палермо», но предпочел бы остаться в Серии А.

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