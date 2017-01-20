Паоло Каннаваро: «Боккетти и Кришито, вы оставите Россию без газа»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Зенит, Сассуоло, Каннаваро Паоло, Боккетти Сальваторе, Кришито Доменико
Сегодня, 10:34 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь
Продлив контракт со «Спартаком», защитник Сальваторе Боккетти опубликовал на своей странице в сети Instagram фото, на котором он подписывает новое трудовое соглашение с «красно-белыми».
Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал этот пост словами: «В скором времени и мне предстоит сделать это».
Соотечественник итальянских игроков, защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро оставил там же комментарий шуточного содержания: «Ребята, вы оставите Россию без газа».
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Ух ты как обидно обозвался. Сразу видно за какой клуб болеешь))0
Среди легов это редкое явление.