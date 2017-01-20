Паоло Каннаваро: «Боккетти и Кришито, вы оставите Россию без газа»

Продлив контракт со «Спартаком», защитник Сальваторе Боккетти опубликовал на своей странице в сети Instagram фото, на котором он подписывает новое трудовое соглашение с «красно-белыми».

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал этот пост словами: «В скором времени и мне предстоит сделать это».

Соотечественник итальянских игроков, защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро оставил там же комментарий шуточного содержания: «Ребята, вы оставите Россию без газа».