«Анжи»: «Юрченко остаётся в команде»

В пресс-службе «Анжи» опровергли информацию о том, что голкипер Давид Юрченко в ближайшее время станет игроком «Урала»:

«Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. „Анжи“ рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества».

Добавим, что минувшим летом Юрченко заключил с махачкалинским клубом контракт, однако в текущем сезоне не провел еще ни одной встречи.