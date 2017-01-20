Рейтинг@Mail.ru

«Анжи»: «Юрченко остаётся в команде»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Анжи, Юрченко Давид
Сегодня, 10:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

В пресс-службе «Анжи» опровергли информацию о том, что голкипер Давид Юрченко в ближайшее время станет игроком «Урала»:

«Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. „Анжи“ рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества».

Добавим, что минувшим летом Юрченко заключил с махачкалинским клубом контракт, однако в текущем сезоне не провел еще ни одной встречи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:18
ответ пользователю safari-05 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:47
ответ пользователю gorets004 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:11
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
18:59 Дзагоев восстановился от повреждения спины, будет работать в общей группе ЦСКА 87
18:19 Самедов присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ 39
14:43 Широков: «Карьеру футболиста не продолжу» 26
07:55 Жирков: «Адриано почти не играл последнее время, а Самедов – хорошее усиление» 11
07:44 Синицын: «Трудно спорить, что лучший вратарь России – это Акинфеев» 47
05:20 Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?» 17
04:54 Видео Кержаков: «Обещаю, что буду забивать еще более красивые голы» 24
03:00 Жирков: «Наверное, второе место „Зенита“ на данном этапе – не так уж и плохо» 12
01:41 Синицын: «Только странный человек может уйти из „Краснодара“» 4
18 января 2017
20:18 Фернандес: «Ганчаренко - великолепный человек и замечательный специалист» 17
все материалы по этой теме
Турниры