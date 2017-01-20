«Анжи»: «Юрченко остаётся в команде»
Сегодня, 10:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
В пресс-службе «Анжи» опровергли информацию о том, что голкипер Давид Юрченко в ближайшее время станет игроком «Урала»:
«Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. „Анжи“ рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества».
Добавим, что минувшим летом Юрченко заключил с махачкалинским клубом контракт, однако в текущем сезоне не провел еще ни одной встречи.
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