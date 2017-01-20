РФС запретил «Томи» регистрировать новичков
Сегодня, 11:40 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Антон Белюсь
«Томи» запрещено регистрировать новых футболистов.
Накануне состоялись заседания палаты по разрешению споров РФС, на которых было принято решение удовлетворить заявления игроков Сергея Кузнецова, Максима Тишкина, Артема Ярмолицкого, Аслана Дудиева, Александра Жирова, Сергея Самодина, Виталия Дьякова, Антона Коченкова и Петра Тена и обязать «Томь», испытывающую финансовые сложности, выплатить им задолженности по зарплате.
Сообщается, что за долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий томского клуба.
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Нужно было арестовать имущество Губернатора Жвачкина (он же президент клуба).
Обратил бы Владимир Путин внимание на никчемного руководителя Томской области.
Как он может руководить целым регионом, если разрушил небольшой футбольный клуб?