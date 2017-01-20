Рейтинг@Mail.ru

РФС запретил «Томи» регистрировать новичков

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: РФС, Томь
Сегодня, 11:40 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Антон Белюсь

«Томи» запрещено регистрировать новых футболистов.

Накануне состоялись заседания палаты по разрешению споров РФС, на которых было принято решение удовлетворить заявления игроков Сергея Кузнецова, Максима Тишкина, Артема Ярмолицкого, Аслана Дудиева, Александра Жирова, Сергея Самодина, Виталия Дьякова, Антона Коченкова и Петра Тена и обязать «Томь», испытывающую финансовые сложности, выплатить им задолженности по зарплате.

Сообщается, что за долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий томского клуба.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
12:42 Сегодня РФС исполнилось 105 лет 48
14 января 2017
22:42 Мутко: «РФС ведет переговоры о товарищеском матче с командой Бразилии» 21
23 декабря 2016
19:44 «Рубин» обязали выплатить долг Камболову 5
19:10 РФС обязал «Кубань» выплатить долг Петреску 13
21 декабря 2016
02:04 Игроки «Орла» написали обращение Мутко 44
20 декабря 2016
15:34 Мутко: «Будет изменена система оценки судей» 25
15:31 Долг РФС составляет 337 млн рублей 38
14:47 Анохин стал вице-президентом РФС 13
14:41 Гинер: «РФС закроет все долги в следующем году» 19
19 декабря 2016
10:56 «Рубину», «Амкару», «Томи» и ряду других клубов запретили регистрацию новичков 59
все материалы по этой теме
Турниры