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Хави: «Делле Алли - особенный футболист»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Алли Деле, Хави
Сегодня, 12:43 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Аль-Садда» Хави считает, что у хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли большое будущее:

«У англичан есть очень перспективные полузащитники. Нет сомнений в том, что Деле Алли - особенный футболист, очень талантливый, очень техничный. Понимаю, почему болельщики „Тоттенхэма“ видят в нем нового Пола Гаскойна.

Гаскойн был для меня вдохновением, когда я делал первые шаги в футболе, это один из лучших хавбеков, что я видел. Важно не накладывать на Алли дополнительное давление этими сравнениями, но я понимаю, почему фанаты так радуются».

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