Хави: «Делле Алли - особенный футболист»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави считает, что у хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли большое будущее:

«У англичан есть очень перспективные полузащитники. Нет сомнений в том, что Деле Алли - особенный футболист, очень талантливый, очень техничный. Понимаю, почему болельщики „Тоттенхэма“ видят в нем нового Пола Гаскойна.

Гаскойн был для меня вдохновением, когда я делал первые шаги в футболе, это один из лучших хавбеков, что я видел. Важно не накладывать на Алли дополнительное давление этими сравнениями, но я понимаю, почему фанаты так радуются».