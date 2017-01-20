Рейтинг@Mail.ru

«Трабзонспор» отказался от подписания Касереса, игрок провалил медосмотр

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Трабзонспор, Касерес Мартин
Сегодня, 14:54 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес, находящийся в статусе свободного агента, провалил медосмотр в «Трабзонспоре».

По информации источника, уругваец, который был близок к переходу в турецкий клуб, отпугнул потенциального работодателя проблемами со здоровьем.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:42 Фото 32 года назад Мальдини дебютировал за «Милан» 18
Вчера
20:21 Фото Орсолини прошёл медосмотр в «Ювентусе» 8
Александр Чистяков
Топ-10 подорожавших игроков в мире
​Кто прибавил больше всего к своей оценочной стоимости? Есть ли в десятке звезды первой величины? «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чей прогресс вылился в миллионы.
Комментариев: 13
18:43 Хитцфельд: «„Баварии“ будет непросто найти замену Роббену и Рибери» 9
04:09 Каземиро: «„Реал“ был на очень хорошем ходу, но игра с „Севильей“ нас подкосила» 24
Станислав Горин
Топ звезд, которым пора на пенсию
Лам и Хаби Алонсо завершат карьеру по окончании сезона? «Соккер.ру» разбавляет компанию легенд теми, кому тоже нужно заканчивать с футболом.
Комментариев: 13
18 января 2017
18:54 Первый клуб Боласи платил игроку за голы бургерами 15
Станислав Горин
Кого Зидан покупает в «Реал»?
«Наследник Златана» Александер Исак не похож на «папу», но талантлив. «Соккер.ру» рассказывает о фанате Месси, которого на днях планирует завербовать «Реал».
Комментариев: 18
Станислав Горин
Битва эпох ван Гала: «Аякс» против «Барселоны»
Луи ван Гал вновь напомнил о себе. В ответ «Соккер.ру» вспоминает великие составы голландского специалиста и времена, когда «Аякс» был успешнее «Барселоны».
Комментариев: 9
10:16 Ривалдо будет продвигать бренд «Барселоны», играя за неё в выставочных матчах 15
все материалы по этой теме
Турниры