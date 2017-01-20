«Трабзонспор» отказался от подписания Касереса, игрок провалил медосмотр
Сегодня, 14:54 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес, находящийся в статусе свободного агента, провалил медосмотр в «Трабзонспоре».
По информации источника, уругваец, который был близок к переходу в турецкий клуб, отпугнул потенциального работодателя проблемами со здоровьем.
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