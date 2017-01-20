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Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 15:43 | Источник: Dfb.de | Редакция: Антон Белюсь

Германия намерена побороться за право принять чемпионат Европы по футболу в 2024 году.

В заявлении пресс-службы Немецкого футбольного союза отмечается, что сегодня все члены Президиума союза единогласно проголосовали за подачу заявки на проведение Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Англия не будет претендовать на проведение Евро-2024.

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