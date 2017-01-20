Германия подаст заявку на проведение Евро-2024
Сегодня, 15:43 | Источник: Dfb.de | Редакция: Антон Белюсь
Германия намерена побороться за право принять чемпионат Европы по футболу в 2024 году.
В заявлении пресс-службы Немецкого футбольного союза отмечается, что сегодня все члены Президиума союза единогласно проголосовали за подачу заявки на проведение Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Англия не будет претендовать на проведение Евро-2024.
Другие материалы по теме:
00:54 Видео «Рома» сокрушила «Сампдорию» 33
Вчера
23:53 Видео Сенегал одержал победу над Зимбабве 9
23:06 Видео Гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Эйбар» 22
20:56 Видео Тунис оказался сильнее Алжира 14
Или войдите через