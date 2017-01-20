Конте: «Коста остаётся в „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что конфликт с нападающим «синих» Диего Костой улажен. Испанец сможет выйти на поле уже послезавтра, в домашнем матче с «Халлом».

«Думаю, Коста хочет остаться здесь. Он очень счастлив играть в „Челси“. Останется ли Коста до конца сезона? Да. Я не вижу никаких проблем.

После матча с „Лестером“ я сказал вам правду. Повторюсь, в СМИ слишком много спекуляций в отношении Диего. Самое главное, что он приступил к тренировкам с командой, его травма осталась в прошлом, и Коста сможет быть доступен в матче с „Халлом“».