Конте: «Коста остаётся в „Челси“»
Сегодня, 18:11 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что конфликт с нападающим «синих» Диего Костой улажен. Испанец сможет выйти на поле уже послезавтра, в домашнем матче с «Халлом».
«Думаю, Коста хочет остаться здесь. Он очень счастлив играть в „Челси“. Останется ли Коста до конца сезона? Да. Я не вижу никаких проблем.
После матча с „Лестером“ я сказал вам правду. Повторюсь, в СМИ слишком много спекуляций в отношении Диего. Самое главное, что он приступил к тренировкам с командой, его травма осталась в прошлом, и Коста сможет быть доступен в матче с „Халлом“».
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