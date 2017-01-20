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Конте: «Коста остаётся в „Челси“»

Матч: ЧелсиЧелси-:-Халл СитиХалл Сити
Начало матча: 22.01.2017, 19:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Конте Антонио , Коста Диего
Сегодня, 18:11 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что конфликт с нападающим «синих» Диего Костой улажен. Испанец сможет выйти на поле уже послезавтра, в домашнем матче с «Халлом».

«Думаю, Коста хочет остаться здесь. Он очень счастлив играть в „Челси“. Останется ли Коста до конца сезона? Да. Я не вижу никаких проблем. 

После матча с „Лестером“ я сказал вам правду. Повторюсь, в СМИ слишком много спекуляций в отношении Диего. Самое главное, что он приступил к тренировкам с командой, его травма осталась в прошлом, и Коста сможет быть доступен в матче с „Халлом“».

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