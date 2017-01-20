«Фрайбург» - «Бавария»: стартовые составы
Сегодня, 21:42 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 17-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Бавария».
«Фрайбург»: Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель, Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер, Филипп, Грифо, Нидерлехнер.
«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен, Лам, Видаль, Хаби Алонсо, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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