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«Фрайбург» - «Бавария»: стартовые составы

Матч: ФрайбургФрайбург1 : 0БаварияБавария
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:42 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 17-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Бавария».

«Фрайбург»: Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель, Гульде, Франтц, Хефлер, Хаберер, Филипп, Грифо, Нидерлехнер.

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен, Лам, Видаль, Хаби Алонсо, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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