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«Рома» может купить Максима Малышева

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Шахтер Дн, Малышев Максим, Спаллетти Лучано
Вчера, 23:10 | Источник: footboom.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Опорный полузащитник донецкого «Шахтера» Максим Малышев попал в сферу интересов «Ромы». По слухам, в трансфере заинтересован лично главный тренер римлян Лучано Спаллетти, которого впечатлил прогресс 24-летнего игрока. Римляне планируют закрыть сделку уже в январе.

В текущем сезоне УПЛ Малышев провел 12 матчей.

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