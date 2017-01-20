«Рома» может купить Максима Малышева

Опорный полузащитник донецкого «Шахтера» Максим Малышев попал в сферу интересов «Ромы». По слухам, в трансфере заинтересован лично главный тренер римлян Лучано Спаллетти, которого впечатлил прогресс 24-летнего игрока. Римляне планируют закрыть сделку уже в январе.

В текущем сезоне УПЛ Малышев провел 12 матчей.