Гаврилов: «У „Спартака“ нет стабильности»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что его настораживает в игре «красно-белых».

«Стабильности нет, перепады. Как можно в Самаре проигрывать 0:4?! Команда, претендующая на чемпионство, настолько безвольно играть не имеет права. Весной для „Спартака“ каждый матч должен быть сродни финалу! С любым соперником! Понятно, на „Зенит“, ЦСКА, „Краснодар“ настраивать никого не надо. А вот в матчах с аутсайдерами расслабленность может дорого обойтись. И пятиочковый отрыв растает очень быстро.

Конечно, „Спартак“ - фаворит в чемпионской гонке. Но если начнет спотыкаться, „Зенит“ может его догнать. Да и о ЦСКА с „Краснодаром“ забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали».