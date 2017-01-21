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Гаврилов: «У „Спартака“ нет стабильности»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Гаврилов Юрий
Сегодня, 01:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что его настораживает в игре «красно-белых».

«Стабильности нет, перепады. Как можно в Самаре проигрывать 0:4?! Команда, претендующая на чемпионство, настолько безвольно играть не имеет права. Весной для „Спартака“ каждый матч должен быть сродни финалу! С любым соперником! Понятно, на „Зенит“, ЦСКА, „Краснодар“ настраивать никого не надо. А вот в матчах с аутсайдерами расслабленность может дорого обойтись. И пятиочковый отрыв растает очень быстро.

Конечно, „Спартак“ - фаворит в чемпионской гонке. Но если начнет спотыкаться, „Зенит“ может его догнать. Да и о ЦСКА с „Краснодаром“ забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали».

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