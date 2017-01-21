Кокорин: «Непривычно проводить столько товарищеских матчей»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после товарищеской игры с ташкентским «Локомотивом» (0:0) рассказал о дубайских сборах команды:

«Я не так часто играю в „Зените“ центрального нападающего и очень люблю эту позицию, поэтому хотелось забить.

Столько товарищеских матчей — это, с одной стороны, хорошо, с другой — непросто играть каждый день. Хочешь не хочешь, а нужно выкладываться в каждом матче. На тренировках можно чуть сбавить нагрузку. Проводить столько товарищеских матчей непривычно, поэтому чуть-чуть тяжело. Но вообще лучше играть, набирать физические кондиции через матчи, а не беговые упражнения, так что ничего страшного. Вкатываться в сборы после отпуска всегда непросто, но у нас была зимняя программа и мы индивидуально занимались в отпуске. Это помогает.

Мозоли, о которых рассказал Дзюба? До сих пор мучаюсь, забрал бутсы у Молло. Хорошо, что у него большой размер ноги, — это меня спасает. Артём пошутил по поводу всех пальцев — у меня было две-три мозоли. Нас поселили вместе на этом сборе, и мы сдружились еще больше. Теперь вот шутим друг над другом.

Это мой первый полноценный сбор вместе с командой. Все отлично, много игр. Завтра — заключительный день. Настроение хорошее».