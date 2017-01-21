Гаврилов: «Луис Адриано пока для меня – тёмная лошадка»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в очередной раз поделился своим мнением о зимних приобретениях красно-белых:

«Усилит ли Луис Адриано „Спартак“? Надеюсь. Хотя нет уверенности, что сразу заиграет. Во-первых, никто не знает, в каком он сейчас состоянии. В „Милане“ на лавке сидел. Во-вторых, в „Шахтёре“, где много забивал, ему было проще. Там же бразильцев – полкоманды! А в „Спартаке“ – двое. Маурисио – защитник, Фернандо – опорный хав. То есть, в атакующих действиях они почти не принимают участия. Неизвестно, сколько времени понадобится Луису Адриано, чтобы освоиться, сыграться с новыми партнерами. Пока для меня он темная лошадка.

Про Самедова этого не скажешь? Я и в Самедове не уверен! Трудно заиграть с листа. Да, спартаковский воспитанник, хорошо, что вернулся. Но сейчас в команде и тренер другой, и футболисты. Значит, нужно время на адаптацию. Посмотрим, как он себя проявит.

Джикия? Пока он уступает в классе другим спартаковским защитникам. Зато универсал – способен сыграть и в центре, и на фланге. Плюс российский паспорт, 23 года. Думаю, „Спартаку“ Джикия поможет».