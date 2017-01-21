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Гвардиола: «Возможно, это я недостаточно хорош для „Ман Сити“, а не игроки»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 05:32 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, достаточно ли хорош нынешний состав его команды:

«Возможно, это я недостаточно хорош для „Манчестер Сити“. Здесь собраны отличные игроки. Они неоднократно это демонстрировали и в прошлом, и в нынешнем сезонах. Я уважаю этих парней, так что как я могу сказать, что они недостаточно хороши? Я не потерплю отсутствия должного уважения к профессионалам, когда они — великолепные игроки, а мне задают вопросы, достаточно ли они хороши для меня.

Возможно, ожидания от моего перехода были слишком завышены. Но нам нужно выстроить команду, над этим я сейчас работаю. Если не буду подходить команде, я пойму это в первую очередь. Тогда я поговорю с руководством клуба, и мы найдем решение».

После 21 тура АПЛ «Манчестер Сити» идет на 5-м месте, отставая от лидера турнира «Челси» на 10 очков. Напомним, недавно Гвардиола установил личный антирекорд в матче его команды с «Эвертоном» (0:4). Эта игра стала самым крупным поражением, которое испанский специалист когда-либо терпел со своими командами в национальных чемпионатах.

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