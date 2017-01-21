Почеттино: «Гвардиола? В Испании разница в классе между клубами была больше, чем в АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в преддверии матча 22 тура АПЛ с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике соперников Хосепе Гвардиоле, ранее возглавлявшем «Барселону»:

«[В Испании] разница в классе между клубами была более солидной. А здесь, с точки зрения истории, „Тоттенхэм“ — более крупный клуб, чем „Манчестер Сити“, это относится и к болельщикам. Вы можете сравнить с испанским чемпионатом. Когда „Барселона“ играла с „Эспаньолом“, можно было измерить разрыв в классе между ними. Здесь же это сделать очень сложно. Это абсолютно другой мир.

Гвардиола выиграл 21 титул, а я до сих пор ни одного. Нас нельзя сравнивать. Мы приехали [в Англию] совсем в разное время в разные клубы с разной культурой и требованиями.

Для меня не имеет значения тот факт, что „Сити“ проиграли „Эвертону“. Это не поменяет мое отношение к Гвардиоле, которым я восхищаюсь. Это футбол. Ты можешь выиграть, а можешь проиграть. Это игра. Но я думаю, сейчас ему в „Ман Сити“ нужно только дать время».

Напомним, ранее испанский специалист отметил, что проблемы в «Ман Сити» скорее стоит связывать с ним, а не с игроками команды.