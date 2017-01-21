Рейтинг@Mail.ru

Левандовски стал вторым лучшим бомбардиром-иностранцем в Бундеслиге

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Левандовски Роберт
Сегодня, 09:23 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски добился исторического достижения, забив два мяча в ворота «Фрайбурга» (2:1). Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди иностранцев. В общей сложности на его счету теперь 135 голов. Лидером рейтинга остается Клаудио Писарро, на счету которого 190 голов. Левандовски же удалось обойти бразильца Джоване Элбера, который забил 133 гола.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04:49 Видео Левандовски: «Я пробил не лучшим образом, но три очка есть три очка» 2
Вчера
18:11 Конте: «Коста остаётся в „Челси“» 14
Александр Чистяков
Паоло Мальдини от «А» до «Я»
Сегодня годовщина дебюта Паоло Мальдини за «Милан». «Соккер.ру» восхищается великим защитником, который на протяжении четверти века выступал за «россонери».
Комментариев: 15
14:54 «Трабзонспор» отказался от подписания Касереса, игрок провалил медосмотр 8
09:42 Фото 32 года назад Мальдини дебютировал за «Милан» 27
19 января 2017
20:21 Фото Орсолини прошёл медосмотр в «Ювентусе» 8
Александр Чистяков
Топ-10 подорожавших игроков в мире
​Кто прибавил больше всего к своей оценочной стоимости? Есть ли в десятке звезды первой величины? «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чей прогресс вылился в миллионы.
Комментариев: 15
18:43 Хитцфельд: «„Баварии“ будет непросто найти замену Роббену и Рибери» 9
04:09 Каземиро: «„Реал“ был на очень хорошем ходу, но игра с „Севильей“ нас подкосила» 24
Станислав Горин
Топ звезд, которым пора на пенсию
Лам и Хаби Алонсо завершат карьеру по окончании сезона? «Соккер.ру» разбавляет компанию легенд теми, кому тоже нужно заканчивать с футболом.
Комментариев: 13
все материалы по этой теме
Турниры