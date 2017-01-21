Левандовски стал вторым лучшим бомбардиром-иностранцем в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски добился исторического достижения, забив два мяча в ворота «Фрайбурга» (2:1). Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди иностранцев. В общей сложности на его счету теперь 135 голов. Лидером рейтинга остается Клаудио Писарро, на счету которого 190 голов. Левандовски же удалось обойти бразильца Джоване Элбера, который забил 133 гола.