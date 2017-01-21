Кин: «Я бы на месте Диего Косты принял предложение из Китая»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Коста Диего, Кин Робби
Сегодня, 09:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин отметил, что на месте Диего Косты не отказался бы от предложения из Китая, где давали зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.
«Если бы мне предложили такие деньги, я сейчас уже там был бы. Китайская лига не близка к Англии по уровню, а здесь Коста забивает много. Представьте, сколько бы он забивал в Китае. Но у него есть большой шанс стать чемпионом с „Челси“ в этом году. А этого хочет каждый игрок. Тяжело отказываться от 400 тысяч фунтов в неделю. Нужно подумать и о семье, все взвесить. Можно, например, на год съездить туда, получить сумасшедшие деньги и вернуться».
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Вчера
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Коста то бедный футболер)))))) ездит на метро на работу)))))))
Когда "Челси" купит ему замену.