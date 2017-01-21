Рейтинг@Mail.ru

Кин: «Я бы на месте Диего Косты принял предложение из Китая»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Коста Диего, Кин Робби
Сегодня, 09:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Кин отметил, что на месте Диего Косты не отказался бы от предложения из Китая, где давали зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.

«Если бы мне предложили такие деньги, я сейчас уже там был бы. Китайская лига не близка к Англии по уровню, а здесь Коста забивает много. Представьте, сколько бы он забивал в Китае. Но у него есть большой шанс стать чемпионом с „Челси“ в этом году. А этого хочет каждый игрок. Тяжело отказываться от 400 тысяч фунтов в неделю. Нужно подумать и о семье, все взвесить. Можно, например, на год съездить туда, получить сумасшедшие деньги и вернуться».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:14, редактировал Сегодня 10:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:11
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:07, редактировал Сегодня 10:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:56 Президент «Лиона»: «Предложение ПСЖ по Депаю было больше нашего» 0
09:54 Слухи «Хебей Чайна Форчун» нацелился на Силву и Насри 1
09:45 Слухи «Севилье» нужен полузащитник «Лилля» 0
07:12 Слухи «Бока Хуниорс» ведет переговоры с МЮ о трансфере Ромеро 0
06:56 Слухи «Лион» попробует подписать Эвра 2
06:12 «Манчестер Сити» заплатил рекордную сумму за 13-летнего защитника 5
05:54 Слухи «Челси» рассматривает кандидатуры Лукаку и Бентеке 3
04:32 Слухи Форвард киевского «Динамо» Гладкий перейдет в «Аланьяспор» 1
01:53 Слухи МЮ и «Боруссия» Д интересуются 19-летним форвардом «Аякса» Долбергом 0
Вчера
23:16 «Эвертон» опровергает сделку с «Миланом» по Деулофеу 1
все материалы по этой теме
Турниры