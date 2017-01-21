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Петраков: «Губернатор обещал, что скоро начнут погашать долги в „Томи“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Томь, Петраков Валерий
Сегодня, 12:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал ситуацию с долгами в клубе.

«Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов. В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы „Томи“ открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят. У нас с того года осталось всего восемь человек. Теперь нужно определяться с селекцией, какие будут планы у руководства по дальнейшему будущему команды - на этот год и на следующий. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что „Томь“ не будет сниматься с этого чемпионата. Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было - был диалог только о сегодняшнем состоянии команды и закрытии долгов».

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