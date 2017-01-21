Мальдини: «Надеюсь, Доннарумма повторит мою карьеру»

Легенда «Милана» Паоло Мальдини надеется, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма повторит его карьеру в «россонери».

«Надеюсь, что Доннарумма повторит мою карьеру. И он надеется на это, я думаю. В середине 90-х годов у меня были предложения из „Арсенала“ и „Челси“. В те годы „Милан“ имел проблемы, но я не думал об уходе».