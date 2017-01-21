Рейтинг@Mail.ru

Мальдини: «Надеюсь, Доннарумма повторит мою карьеру»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Милан, Мальдини Паоло, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 15:53 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Легенда «Милана» Паоло Мальдини надеется, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма повторит его карьеру в «россонери».

«Надеюсь, что Доннарумма повторит мою карьеру. И он надеется на это, я думаю. В середине 90-х годов у меня были предложения из „Арсенала“ и „Челси“. В те годы „Милан“ имел проблемы, но я не думал об уходе».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
gl
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:05
ответ пользователю sihafazatron (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:46 Балотелли: «Расизм во Франции легализован?» 23
10:48 Дзадза готов сыграть с «Вильярреалом» 2
09:23 Левандовски стал вторым лучшим бомбардиром-иностранцем в Бундеслиге 9
04:49 Видео Левандовски: «Я пробил не лучшим образом, но три очка есть три очка» 6
Вчера
18:11 Конте: «Коста остаётся в „Челси“» 14
Александр Чистяков
Паоло Мальдини от «А» до «Я»
Сегодня годовщина дебюта Паоло Мальдини за «Милан». «Соккер.ру» восхищается великим защитником, который на протяжении четверти века выступал за «россонери».
Комментариев: 15
14:54 «Трабзонспор» отказался от подписания Касереса, игрок провалил медосмотр 8
09:42 Фото 32 года назад Мальдини дебютировал за «Милан» 27
19 января 2017
20:21 Фото Орсолини прошёл медосмотр в «Ювентусе» 8
Александр Чистяков
Топ-10 подорожавших игроков в мире
​Кто прибавил больше всего к своей оценочной стоимости? Есть ли в десятке звезды первой величины? «Соккер.ру» рассказывает об игроках, чей прогресс вылился в миллионы.
Комментариев: 15
все материалы по этой теме
Турниры