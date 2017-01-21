«Тяньцзинь Цюаньцзянь» переключился с Калинича на Манджукича

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» переключился на нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича. Этот клуб пытался подписать из «Фиорентины» Николу Калинича, но он решил остаться во Флоренции. За Манджукича китайцы готовы предложить 28 млн евро, а самому игроку – контракт на четыре года с зарплатой 7,8 млн евро за сезон.