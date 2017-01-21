Мутко: «Трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с трансфером Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит». Напомним, 50 % от продажи игрока должен получить «Сент-Этьен», чьи цвета француз защищал ранее. По информации зарубежных СМИ, «Крылья» анонсировали «Сент-Этьену», что тот получит 250 тыс. евро, следовательно, сумма трансфера составила 500 тысяч. Однако в ряде отечественных СМИ фигурируют цифры от 2.5 до 3.5 млн.

Позже авторитетное французское издание опубликовало информацию о том, что сумма перехода на самом деле составила 3.5 млн евро, однако 3 млн были оформлены как бонусы и комиссионные. Таким образом, чистая сумма перехода составила все те же 500 тысяч евро.

Также сообщалось, что «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА для разбирательств по данному вопросу.

«Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола».