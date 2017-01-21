Рейтинг@Mail.ru

Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 22:35 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон прокомментировал тот факт, что нападающий Уэйн Руни побил его рекорд по количеству голов за МЮ. Сегодня Руни забил свой 250-й мяч и таким образом обошел Чарльтона на один гол, став лучшим бомбардиром в истории «дьяволов».

«Я бы соврал, если бы сказал, что не разочарован, потеряв свой рекорд. Тем не менее, могу честно признаться, что я рад за Уэйна. Он заслужил свое место в истории».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:08
ответ пользователю Lucius Vorenus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:47
ответ пользователю mphuZ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:41 Моуриньо: «Вратари соперников всегда проводят великолепные матчи против МЮ» 6
21:22 Фергюсон: «Руни - великий слуга „Манчестер Юнайтед“» 5
21:14 Руни: «Будет, что рассказать детям» 4
18:25 Энрике: «В мире нет второго Иньесты, это проблема» 23
13:38 Тевес: «Продление контракта Месси и „Барселоны“ - не вопрос денег» 21
11:03 Роббен: «„Баварии“ не хватало темпа и остроты» 3
11:01 Тренер «Фрайбурга»: «У „Баварии“ не было 15 моментов за один только тайм» 1
08:25 Моуриньо: «Надеюсь, оба вратаря останутся в МЮ» 7
08:21 Сэведж: «У Гвардиолы нет запасного плана» 8
Вчера
20:10 Кассано: «Что мне делать в Китае?» 6
все материалы по этой теме
Турниры