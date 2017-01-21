Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд
Сегодня, 22:35 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон прокомментировал тот факт, что нападающий Уэйн Руни побил его рекорд по количеству голов за МЮ. Сегодня Руни забил свой 250-й мяч и таким образом обошел Чарльтона на один гол, став лучшим бомбардиром в истории «дьяволов».
«Я бы соврал, если бы сказал, что не разочарован, потеряв свой рекорд. Тем не менее, могу честно признаться, что я рад за Уэйна. Он заслужил свое место в истории».
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Сэр Бобби - не переживайте так бывает
Здоровья вам и долголетия!
А Уэйн Руни - просто Красава!!!