Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон прокомментировал тот факт, что нападающий Уэйн Руни побил его рекорд по количеству голов за МЮ. Сегодня Руни забил свой 250-й мяч и таким образом обошел Чарльтона на один гол, став лучшим бомбардиром в истории «дьяволов».

«Я бы соврал, если бы сказал, что не разочарован, потеряв свой рекорд. Тем не менее, могу честно признаться, что я рад за Уэйна. Он заслужил свое место в истории».