Модрич, Марсело и Данило угодили в лазарет «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Малагой» (2:1) посетовал на большое количество травм, обрушившихся на его команду.

«У Модрича есть проблемы, некоторый дискомфорт. Мы надеемся, что там ничего серьезного. Завтра будет обследование, пока не могу сказать степень тяжести повреждения.

У Марсело более серьезная травма. Он, как и Модрич, будет проходить медосмотр в воскресенье.

Коэнтрау продолжает испытывать проблемы. В эти выходные Кастилья была не в нашем распоряжении, иначе я бы взял кого-то из молодых.

Данило почувствовал дискомфорт после вчерашней тренировки, сегодня он тоже чувствовал себя плохо, поэтому мы решили дать ему отдохнуть. Я немного расстроен из-за этих травм. Мои мозги немного вскипели.

Впереди еще много матчей. Как я всегда говорю, нам важен каждый футболист».