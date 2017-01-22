Почеттино: «Показали характер, отыгравшись с 0:2»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2).

«„Манчестер Сити“ был лучше нас в первом тайме, было очень тяжело. Во второй половине мы стали играть лучше, энергичнее, но затем пропустили. Мы показали характер, отыгравшись с 0:2, это было прекрасно. Сегодня „Тоттенхэм“ добыл тяжелое очко».