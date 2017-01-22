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Почеттино: «Показали характер, отыгравшись с 0:2»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 2ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Почеттино Маурисио
Сегодня, 00:15 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2).

«„Манчестер Сити“ был лучше нас в первом тайме, было очень тяжело. Во второй половине мы стали играть лучше, энергичнее, но затем пропустили. Мы показали характер, отыгравшись с 0:2, это было прекрасно. Сегодня „Тоттенхэм“ добыл тяжелое очко».

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