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Рамос: «Я шокирован тем, что президент „Севильи“ не осудил жестоких болельщиков клуба»

Матч: СевильяСевилья3 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Рамос Серхио
Сегодня, 09:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил недоумение по поводу того, что президент «Севильи» Хосе Кастро не осудил поведение тех фанатов клуба, которые оскорбляли защитника, показывая в его адрес неприличные жесты и выкрикивая оскорбления в адрес футболиста и его родственников, в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между командами:

«Признаться, я шокирован тем, что президент „Севильи“ не выступил публично против жестоких фанатов клуба. Они не заслуживают никакого уважения».

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