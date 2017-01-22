Рамос: «Я шокирован тем, что президент „Севильи“ не осудил жестоких болельщиков клуба»

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил недоумение по поводу того, что президент «Севильи» Хосе Кастро не осудил поведение тех фанатов клуба, которые оскорбляли защитника, показывая в его адрес неприличные жесты и выкрикивая оскорбления в адрес футболиста и его родственников, в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между командами:

«Признаться, я шокирован тем, что президент „Севильи“ не выступил публично против жестоких фанатов клуба. Они не заслуживают никакого уважения».