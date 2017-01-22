Рейтинг@Mail.ru

Необычная жёлтая карточка Верратти

Матч: НантНант0 : 2ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события, Верратти Марко
Сегодня, 09:48 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил желтую карточку в матче 21-го тура Лиги 1 против «Нанта» в довольно нестандартной ситуации.

Хавбек получил предупреждение после того, как упал на колени, чтобы головой отдать пас своему голкиперу Кевину Траппу, который после этого получил возможность забрать мяч в руки с целью потянуть время.

Главный арбитр встречи Йохан Амель прокомментировал решение наказать игрока «горчичником»:

«Игрок осознанно нарушил законы игры. Это было ухищрением. В таком случае игрок должен быть наказан за неспортивное поведение. Он пытался найти способ обойти правила игры.

Знаю, что это слегка необычно, но для меня все было очевидно. Это часть нашей работы. Судьи находятся на поле, чтобы принимать такие решения, мы готовы к этому».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:32 Фото «Реал» стал зимним чемпионом Ла Лиги 7
00:43 Видео «Наполи» увозит победу из Милана 66
00:34 Видео «Валенсия» уверенно победила «Вильярреал» 15
Вчера
23:59 Видео Египет добыл три очка в матче с Угандой 7
22:24 Видео Боевая ничья в матче между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» 277
22:23 Видео «РБ Лейпциг» разобрался с «Айнтрахтом» 13
21:56 «Вильярреал» - «Валенсия»: стартовые составы 2
21:52 «Милан» - «Наполи»: стартовые составы 4
21:01 Видео Гана с минимальным счетом победила Мали 0
20:53 Видео ПСЖ переиграл «Нант» благодаря дублю Кавани 3
все материалы по этой теме
Турниры