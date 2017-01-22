Необычная жёлтая карточка Верратти

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил желтую карточку в матче 21-го тура Лиги 1 против «Нанта» в довольно нестандартной ситуации.

Хавбек получил предупреждение после того, как упал на колени, чтобы головой отдать пас своему голкиперу Кевину Траппу, который после этого получил возможность забрать мяч в руки с целью потянуть время.

Главный арбитр встречи Йохан Амель прокомментировал решение наказать игрока «горчичником»:

«Игрок осознанно нарушил законы игры. Это было ухищрением. В таком случае игрок должен быть наказан за неспортивное поведение. Он пытался найти способ обойти правила игры.

Знаю, что это слегка необычно, но для меня все было очевидно. Это часть нашей работы. Судьи находятся на поле, чтобы принимать такие решения, мы готовы к этому».