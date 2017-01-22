«Хебей Чайна Форчун» предлагает «Ман Сити» 80 млн фунтов за Силву и Насри

Как уже сообщалось ранее, главный тренер «Хебэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини хочет переманить в китайский клуб двух своих бывших подопечных - полузащитников «Манчестер Сити» Давида Силву и Самира Насри, последний из которых сейчас выступает за «Севилью» на правах аренды.

По слухам, клуб из Поднебесной готов заплатить «горожанам» 50 млн фунтов за Силву и 30 - за Насри.

Источник, близкий к манкунианскому клубу подтвердил эту информацию:

«Пеллегрини выражает заинтересованность в приобретении летом двух игроков - Давида Силвы и Самира Насри. Они готовы заплатить большие деньги.

Силва не хочет покидать клуб. У Самира ситуация иная, ведь, можно сказать, у него нет будущего в „Ман Сити“».