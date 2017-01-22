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Де Врей: «Вы становитесь футболистом ради таких матчей, как с „Ювентусом“!»

Матч: ЮвентусЮвентус-:-ЛациоЛацио
Начало матча: Сегодня, 14:30
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, де Врей Стефан
Сегодня, 13:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Лацио» Стефан де Врей поделился ожиданиями от матча 21-го тура Серии А против «Ювентуса»:

«Здорово будет принять участие в такой игре, мы все в предвкушении.

Это один из тех матчей, ради которых вы становитесь футболистом!

Мы готовы, знаем, что должны делать, теперь лишь нужно показать это на поле».

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