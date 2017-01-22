«Урал» проиграл румынской «Астре» в товарищеском матче

В контрольном поединке на зимнем сборе, который проходит на Кипре, «Урал» уступил румынской «Астре».

«Урал» – «Астра» – 2:4 (1:1)

Голы у «Урала»: Павленко 25, Хозин 55.

«Урал»: Арапов (Тимофеев 46), Хозин, Меркулов, Панков, Павленко, Новиков, Серченков, Подоксенов (Щербаков 46), Глушков (Гавтадзе 60), Ставпец, Ролон.

Главный тренер: Александр Тарханов.

Ранее сообщалось, что сын главного тренера команды Александра Тарханова возглавит молодежку «Урала».