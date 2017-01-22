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Газизов: «Ближе к лету „Уфа“ сделает „Спартаку“ предложение по трансферу Филиппова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Уфа, Спартак М, Филиппов Михаил
Сегодня, 16:44 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поведал о том, что клуб ближе к лету предпримет попытку приобрести у «Спартака» голкипера Михаила Филиппова, который участвовал в первом зимнем сборе уфимцев:

«Филиппов - вратарь хорошего уровня, тренерский штаб доволен его работой. Он у нас на карандаше, и если все получится, то мы будем делать предложение по нему ближе к лету. Аренду сейчас не рассматриваем.

Полетит ли он с нами на второй сбор? Думаю, вряд ли. Пока такое решение, но он нам понравился. Сейчас предстоит обсудить кое-какие варианты и внутри клуба, и со „Спартаком“».

Напомним, что вчера «Уфа» в контрольном матче сыграла вничью с «Лехом».

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