«Монако» разгромил «Лорьян» и возглавил Лигу 1
Сегодня, 18:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Лорьян» и обошел «Ниццу» в Лиге 1, возглавив турнирную таблицу.
Монако, стадион «Луи II»
«Монако» - «Лорьян» - 4:0 (3:0)
Голы: Бошилья 24, Бошилья 28, Жермен 37, Жермен 59.
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