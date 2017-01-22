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«Монако» разгромил «Лорьян» и возглавил Лигу 1

Матч: МонакоМонако4 : 0ЛорьянЛорьян
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Лорьян» и обошел «Ниццу» в Лиге 1, возглавив турнирную таблицу.

Монако, стадион «Луи II»

«Монако» - «Лорьян» - 4:0 (3:0)
Голы: Бошилья 24, Бошилья 28, Жермен 37, Жермен 59.

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