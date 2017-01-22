Венгер: «„Бернли“ играл просто, но эффективно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Бернли» (2:1).

«Мы добыли победу, но нам было сложно. Играли вдесятером, не могли забить долго второй мяч, а соперник играл хорошо. Но главное – три очка у нас. „Бернли“ хорошо организован, играет просто, но эффективно. В каждом матче приходится биться до последнего. Что касается пенальти в конце игры, то я не видел эпизодов с нарушениями».