Рейтинг@Mail.ru

Венгер: «„Бернли“ играл просто, но эффективно»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Сегодня, 19:53 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Бернли» (2:1).

«Мы добыли победу, но нам было сложно. Играли вдесятером, не могли забить долго второй мяч, а соперник играл хорошо. Но главное – три очка у нас. „Бернли“ хорошо организован, играет просто, но эффективно. В каждом матче приходится биться до последнего. Что касается пенальти в конце игры, то я не видел эпизодов с нарушениями».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:01
ответ пользователю mphuZ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:46 Раньери: «Старался изменить схему и, возможно, совершил ошибку» 4
15:48 Маротта: «У Дибалы и так долгосрочный контракт, мы лишь хотим поднять ему зарплату» 2
15:03 Гвардиола: «Почему в ворота „Тоттенхэма“ не был назначен пенальти за фол на Стерлинге?» 50
14:46 Хендерсон: «Одно поражение не делает „Ливерпуль“ плохой командой» 13
13:48 Де Врей: «Вы становитесь футболистом ради таких матчей, как с „Ювентусом“!» 4
13:39 «Ювентус» - «Лацио»: стартовые составы 9
13:05 Билич: «„Вест Хэм“ просит за Пайета даже меньше, чем он стоит» 10
12:44 Михайлович: «Почему Лопес не попадает в заявку? Он всё ещё похож на стиральную машину» 7
12:33 Абидаль: «Травма Роналду помогла Португалии выиграть Евро-2016» 78
12:03 Рамос: «„Реалу“ нужно, чтобы фанаты поддерживали нас, а не пинали» 63
все материалы по этой теме
Турниры