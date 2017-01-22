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Касаев: «Надеюсь, к марту буду на пике формы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Касаев Алан
Сегодня, 22:52 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев прокомментировал поражение от софийского ЦСКА (1:2) в контрольном матче.

«Провели хорошую работу в плане „физики“. Набегали нужный объем. Конечно, на первом сборе не все получается, потому что команда под нагрузками, так что не стоит делать выводы по результату матча. Впереди еще два сбора. Тренерский штаб знает, как подвести нас к возобновлению сезона.

Первую неделю нам давали очень хорошую нагрузку, на второй начали работать с мячом. К концу сбора ребята устали и физически, и психологически. Сейчас будет два дня, чтобы отдохнуть, пообщаться с семьей, а затем вновь вернемся к работе.

Все идет через работу. Это только начало моей подготовки. Надеюсь, что к марту подойду на пике формы и буду показывать хороший футбол во второй части сезона».

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