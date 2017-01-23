«Лион» обыграл «Марсель» на своём поле

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Марсель» со счетом 3:1.

Лион, стадион «Люмьер»

«Лион» - «Марсель» - 3:1 (1:0)

Голы: Вальбуэна 43, Лаказетт 61, Лаказетт 75 – Дориа 67.

«Лион»: Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Маммана, Янга-Мбива, Морель, Корне, Толиссо (Ферри 85), Гоналон, Вальбуэна (Депай 79), Лаказетт, Фекир (Тузар 71).

Главный тренер: Бруно Женезио.

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Роландо, Фанни, Дориа, Товен (Кауи 89), Замбо, Сансон, Лопес (Алессандрини 66), Сарр (Кабелла 66), Гомис.

Главный тренер: Руди Гарсия.

Предупреждения: Янга-Мбива 37, Фанни 48, Сакаи 85.

Судья: Бюке (Франция).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.