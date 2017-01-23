Рейтинг@Mail.ru

Моуриньо - о Клоппе: «Некоторые коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Оскар, Моуриньо Жозе , Клопп Юрген , Руни Уэйн
Сегодня, 10:11 | Источник: Dailymail.co.uk | Фото: ФК МЮ | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ничего не знает об интересе китайского клуба к нападающему «дьяволов» Уэйну Руни. Накануне появилась информация, что в Поднебесной готовы платить форварду 1 млн фунтов в неделю. Также «Особенный» прокомментировал высказывание рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее раскритиковал экс-игрока «Челси» Оскара, перешедшего в китайский «Шанхай СИПГ».

«Некоторые коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле. Они думают, что могут вмешиваться в жизнь других людей, но я не такой. Каждый несет ответственность за свою жизнь. В случае с Руни я не знаю, что будет дальше, Уэйн мне никогда не говорил об этом. Ему решать.

Я не люблю критиковать футболистов, которые решили играть в Китае. Это их жизнь, их карьера. Там предлагают огромные деньги, новый опыт также может быть интересным».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:26
ответ пользователю киэнджин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:14
ответ пользователю cheerful (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:28
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 10:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:24
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:21, редактировал Сегодня 10:22
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:35 Фото Женезио доволен дебютом Депая за «Лион» 0
11:23 Руни: «Я хочу играть больше, но счастлив в „Манчестер Юнайтед“» 0
10:58 Видео Растелли: «Джеко нарушал правила в эпизоде с голом» 1
10:36 Туре: «В эпизоде с Уокером Стерлингу надо было „нырять“» 10
10:21 Луис Энрике: «„Барселона“ еще очень далека от своего идеала» 9
00:01 Венгер: «Джака должен был себя контролировать, а не подставлять команду» 21
Вчера
23:39 Марко Силва: «Хотели отобрать очки у „Челси“» 4
23:03 Конте: «Сегодня все спекуляции вокруг Косты должны прекратиться» 5
19:53 Венгер: «„Бернли“ играл просто, но эффективно» 9
18:46 Раньери: «Старался изменить схему и, возможно, совершил ошибку» 8
все материалы по этой теме
Турниры