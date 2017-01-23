Моуриньо - о Клоппе: «Некоторые коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ничего не знает об интересе китайского клуба к нападающему «дьяволов» Уэйну Руни. Накануне появилась информация, что в Поднебесной готовы платить форварду 1 млн фунтов в неделю. Также «Особенный» прокомментировал высказывание рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее раскритиковал экс-игрока «Челси» Оскара, перешедшего в китайский «Шанхай СИПГ».

«Некоторые коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле. Они думают, что могут вмешиваться в жизнь других людей, но я не такой. Каждый несет ответственность за свою жизнь. В случае с Руни я не знаю, что будет дальше, Уэйн мне никогда не говорил об этом. Ему решать.

Я не люблю критиковать футболистов, которые решили играть в Китае. Это их жизнь, их карьера. Там предлагают огромные деньги, новый опыт также может быть интересным».