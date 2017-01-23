Моуриньо - о Клоппе: «Некоторые коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ничего не знает об интересе китайского клуба к нападающему «дьяволов» Уэйну Руни. Накануне появилась информация, что в Поднебесной готовы платить форварду 1 млн фунтов в неделю. Также «Особенный» прокомментировал высказывание рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее раскритиковал экс-игрока «Челси» Оскара, перешедшего в китайский «Шанхай СИПГ».
«Некоторые коллеги считают, что они важнее, чем есть на самом деле. Они думают, что могут вмешиваться в жизнь других людей, но я не такой. Каждый несет ответственность за свою жизнь. В случае с Руни я не знаю, что будет дальше, Уэйн мне никогда не говорил об этом. Ему решать.
Я не люблю критиковать футболистов, которые решили играть в Китае. Это их жизнь, их карьера. Там предлагают огромные деньги, новый опыт также может быть интересным».
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Уж постеснялся бы так лицемерить)
Уж постеснялся бы так лицемерить)
И в Поднебесную и в Катар запросто отчалит за хороший гонорар, его словам верить нельзя.
Глянь его историю , кроме Аякса , играл во всех богатых клубах и за шикарный гонорар. Как же в свое время Моратти круто вашу Барсу развел толкнув его вам))))
- как я рад, что он из Челсей свалил" ))) непередаваемая радость
Уж постеснялся бы так лицемерить)
И вправду многие тренеры,треплют языками,а Жозе видит реальные ценности людей.
Давно не секрет что футбол Это прибыль и бизнес,и нельзя осуждать того кто гонится за Богатством.Т.к. деньги решают,тоже Месси почему контракта лучше просит? А футболист ток-ток сверкнет как Контракт ему подавай с круглыми суммами зарплаты.А трансферы по 100 МЛН.
Щас не футбол главное а маркетинг и пиар,у кого это лучше развито тот и на коне.
Моуриньо же видит,что футболисту надо.Деньги или Играть в футбол.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" был недоволен болбоями на "Олд Траффорд", информирует Tribal Fotball. Сообщается, что португальский специалист добился замены подающих мячи мальчишек и девчонок из "Фундации Манчестер Юнайтед" на игроков команды "МЮ" до 16 лет.
Моуриньо наконец то нашел причину невнятной игры своей команды в этом сезоне. Ну теперь то попрет )))))))