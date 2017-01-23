Туре: «В эпизоде с Уокером Стерлингу надо было „нырять“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что в последнем матче с «Тоттенхэмом» (2:2) вингер «горожан» Рахим Стерлинг должен был падать после толчка защитника «шпор» Кайла Уокера и выпрашивать пенальти.

«Если у тебя есть много опыта, то в такой ситуации нужно „нырять“. Наверное, Стерлингу стоило это сделать. Рахим слишком честный человек и хочет поступать правильно в такого рода эпизодах. Нельзя сказать, что он поступил неверно. Но когда пересматриваешь этот эпизод, то видишь, что он бы не промахнулся, если бы не толчок Уокера.

Если судья потом пересмотрит фрагменты, то поймет, что не все его решения были справедливыми. Все мы делаем ошибки, но эту трудно принять. Мы потеряли два очка. „Тоттенхэм“ - это фантастическая команда, они сильны и борются за каждый мяч, но „Сити“ заслужил победу».