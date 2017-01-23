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Чанов: «Две травмы колена сказались на том, что Акинфеев не уехал из России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Акинфеев Игорь
Сегодня, 10:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, рассказал о своем самом звездном воспитаннике - голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве.

«Лучший из моих учеников - Акинфеев. Все остальные это знают, не обижаются. Акинфеева с самого начала критиковали. Рост не тот, вес, не прыгает. Но люди просто не понимают, что у Игоря такие быстрые ноги, что можно добежать, а прыгать - необязательно. Мышечная энергия нужна, чтобы поймать мяч, а не летать. Стиль Игоря - минимализм в плане движений. Этим всегда отличалась русская школа вратарей.

Акинфеев - вратарь от бога, плюс работал всегда так, что сумел развить свой талант. Такие вратари рождаются раз в 50-100 лет. Уникум! Конечно, были в его карьере сложности. Неудача на чемпионате мира. Не знаю, что именно стало причиной. Возможно, система подготовки оказалась для него непривычной. Но по большому счету Игорь достаточно стабилен. При этом становится мудрее. Раньше было замечательно летать, а сейчас можно подойти, подставить руку - а результат тот же, мяча в воротах нет.

Акинфеев - лидер нашего вратарского цеха. Был и есть. Надеюсь, здоровье его не подведет, и он еще поиграет. Кстати, думаю, именно две травмы колена сказались на том, что Игорь никуда не уехал из России. Потенциальных покупателей, если они были, это могло отпугнуть. Хотя о конкретных предложениях я никогда не слышал.

Кроме того, за границей нужно с нуля доказывать свое „я“. А в ЦСКА Акинфеев уже лидер, его все устраивает. Он - это дух ЦСКА. ЦСКА - его команда. Не каждому в этом плане так везет».

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