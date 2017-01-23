Луис Адриано: «Для меня особой может стать игра с „Зенитом“»
Сегодня, 11:12 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Спартака» Луис Адриано рассказал, какой из оставшихся матчей чемпионата России можно назвать особенным для него.
«Я понимаю, что каждый предстоящий тур для „Спартака“ — это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию. Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с „Зенитом“. Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей».
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