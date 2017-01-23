Женезио доволен дебютом Депая за «Лион»
Матч: Лион3 : 1Олимпик Марсель
Сегодня, 11:35 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио остался доволен дебютом новичка команды Мемфиса Депая во вчерашнем матче против «Марселя» (3:1). Депай вышел на последние 11 минут поединка, заменив Матье Вальбуэна.
«Он показал, что может интегрироваться в философию игры „Лиона“. Мне понравилась работа Депая на оборону команды.
Ему не хватает игровой практики, но Мемфис в хорошей форме. У него очень много желания. Думаю, Депай станет дополнительным козырем и разнообразит игру нашей команды».
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