Женезио доволен дебютом Депая за «Лион»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио остался доволен дебютом новичка команды Мемфиса Депая во вчерашнем матче против «Марселя» (3:1). Депай вышел на последние 11 минут поединка, заменив Матье Вальбуэна.

«Он показал, что может интегрироваться в философию игры „Лиона“. Мне понравилась работа Депая на оборону команды.

Ему не хватает игровой практики, но Мемфис в хорошей форме. У него очень много желания. Думаю, Депай станет дополнительным козырем и разнообразит игру нашей команды».