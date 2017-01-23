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Женезио доволен дебютом Депая за «Лион»

Матч: ЛионЛион3 : 1Олимпик МарсельОлимпик Марсель
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Депай Мемфис, Женезио Бруно
Сегодня, 11:35 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио остался доволен дебютом новичка команды Мемфиса Депая во вчерашнем матче против «Марселя» (3:1). Депай вышел на последние 11 минут поединка, заменив Матье Вальбуэна.

«Он показал, что может интегрироваться в философию игры „Лиона“. Мне понравилась работа Депая на оборону команды.

Ему не хватает игровой практики, но Мемфис в хорошей форме. У него очень много желания. Думаю, Депай станет дополнительным козырем и разнообразит игру нашей команды».

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